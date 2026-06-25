Любовники столкнули жениха с обрыва: 2004 звонка и тайное кафе

Кровавая драма разыгралась в индийском штате Махараштра: 20-летняя невеста Сия Гоял вместе с тайным возлюбленным хладнокровно столкнула своего 26-летнего жениха Кетана Агарвала с тысячеметровой скалы, а затем попыталась выдать это за несчастный случай. Об этом сообщает Hindustan Times.

Гоял и Агарвал отправились в Железный форт — древнюю крепость на высоте километра. Девушка сразу после происшествия позвонила и сообщила, что жених «сорвался, когда делал фото». Тело нашли через три часа, спасти его не удалось. Однако отец погибшего заподозрил неладное — невеста не проронила ни слезинки и вела себя слишком спокойно. Полиция начала проверку и быстро выяснила: брак был принудительным, Гоял не хотела замуж, а у нее был 22-летний возлюбленный Четан Чоудхари.

Оказалось, что заговор зрел месяцами. С января по день убийства влюбленные созванивались более двух тысяч раз, а в общей сложности провели в разговорах 238 часов. За день до трагедии они тайно встретились в кафе, чтобы обсудить план. По версии следствия, Чоудхари поджидал пару на вершине форта, а затем они вместе напали на Агарвала и сбросили его в пропасть. На допросах оба стали перекладывать вину: Чоудхари утверждал, что хотел просто сбежать, а на убийстве настояла девушка, Гоял же заявила, что смертельный толчок сделал именно любовник.

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