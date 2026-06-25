«Меня пугает возраст, но не гантели»: 70-летний Ефим Шифрин похвастался спортивной формой

70-летний артист Ефим Шифрин продолжает удивлять поклонников своей физической формой. На очередной тренировке он продемонстрировал невероятную для своего возраста силу: артист удерживал на груди гантель весом 20 кг, пишет Super.

Фото: [ соцсети ]

Спортивная форма Шифрина вызвала восхищение у подписчиков. Поклонники сравнивают его с Аполлоном, отмечая, что его упорство и мотивация вдохновляют многих.

Артист ежедневно делится кадрами из спортзала в своем личном блоге. Он начал заниматься фитнесом еще в 37 лет, когда недовольство собственной формой стало мотивацией для перемен. Шифрин признается, что его пугает возраст, но это не мешает ему продолжать тренировки и поддерживать себя в отличной форме. Он заявил, что возраст для него лишь цифра, а главное — это желание двигаться вперед и быть здоровым.

Ранее певица Наташа Королева удивила поклонников спортивным образом в прозрачных лосинах.