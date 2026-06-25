Омбудсмен Подмосковья проверила качество питания участников СВО в Одинцовской больнице

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская проверила качество питания участников СВО в Одинцовской больнице в Звенигороде.

До этого в аппарат омбудсмена поступила жалоба от жителя Одинцово, который сообщил, что в стационаре скудное меню. В рамках визита Фаевская лично пообщалась с военнослужащими.

«Мы пообщались с нашими ребятами, которые сейчас находятся на лечении, прямых жалоб от них по поводу условий содержания не поступило, напротив, они отметили очень доброжелательное отношения персонала к ним и качество получаемых медицинских услуг», — сказала Фаевская.

Также было проверено санитарное состояние пищеблока.

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