Омбудсмен Подмосковья проверила качество питания участников СВО в Одинцовской больнице
Ирина Фаевская проверила качество питания бойцов СВО в больнице в Звенигороде
Фото: [пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области]
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская проверила качество питания участников СВО в Одинцовской больнице в Звенигороде.
До этого в аппарат омбудсмена поступила жалоба от жителя Одинцово, который сообщил, что в стационаре скудное меню. В рамках визита Фаевская лично пообщалась с военнослужащими.
«Мы пообщались с нашими ребятами, которые сейчас находятся на лечении, прямых жалоб от них по поводу условий содержания не поступило, напротив, они отметили очень доброжелательное отношения персонала к ним и качество получаемых медицинских услуг», — сказала Фаевская.
Также было проверено санитарное состояние пищеблока.
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