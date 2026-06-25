Решетова заявила о готовности родить ребенка до 35 лет

Модель Анастасия Решетова поделилась планами на будущее. В интервью для шоу «Без фильтров» она призналась, что хочет родить еще детей, пишет Super.

Сейчас бывшей возлюбленной Тимати 33 года. В идеале она успела бы родить двоих до 35 лет. При этом желание Анастасии стало неожиданным для нее самой: она хочет дочь.

«Я очень хочу дочку. Раньше я не хотела дочку — хотела только сына, потому что мне казалось, что мне подойдут только отношения мама — сын», — сказала Решетова.

Она добавила, что опасалась, что ее дочь унаследует ее характер, а это, как она признается, было нездоровым отношением к себе. Однако сейчас все изменилось. Решетова заявила, что ее самооценка пришла в норму. Она готова воспитывать девочку и уверена, что сможет дать ей правильное воспитание.

Напомним, модель воспитывает шестилетнего сына от Тимати. С рэпером она состояла в отношениях с 2014-го года. В 2020-м году пара рассталась.

Ранее стало известно, что Анастасия Решетова вышла замуж.