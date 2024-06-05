Камеры на дорогах Подмосковья начали фиксировать поездки без шлемов

В комплексы фотовидеофиксации на дорогах Подмосковья начали внедрять функцию по распознаванию езды без шлема на мотоцикле, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в Балашихе уже были вынесены первые постановления за соответствующие нарушения. Их выявили в автоматическом режиме, указали в ведомстве.

Как рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, чтобы нейросеть работала корректно, специалисты обработали свыше 1,5 миллиона эталонных изображений с камер.

«Этот функционал (по распознаванию езды без шлема. — прим. ред.) активно внедряется на большем количестве комплексов фотовидеофиксации, в первую очередь на комплексах «Азимут 4», шестьсот единиц которых были дополнительно установлены на дорогах Подмосковья в 2023 году», — подчеркнул глава областного Минтранса.

Данные меры позволяют снизить и предотвратить число ДТП с тяжкими последствиями, добавил министр. Комплекс работ по повышению безопасности проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В областном министерстве транспорта добавили, что за первое полугодие на дорогах региона произошло 114 аварий с участием мотоциклов, в которых погибли четырнадцать человек.

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