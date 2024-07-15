В Подмосковье взорвался катер, на борту которого были дети, сообщил SHOT . По информации издания, ЧП случилось накануне на Кудиновском карьере.

Известно, что две семьи с детьми в возрасте от шести до девяти лет отдыхали на берегу водоема. К ним на катере подъехал 69-летний мужчина, предложив покатать школьников. Мама одного из мальчиков поехала вместе с ними.

Во время поездки в районе мотора раздался взрыв. У детей вспыхнули волосы. У девятилетнего мальчика, который сидел у мотора, обгорело десять процентов тела, еще две девочки получили ожоги второй степени. Также пострадала женщина.

В настоящее время выясняются причины случившегося. С владельцем катера общаются сотрудники полиции.