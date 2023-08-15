Кинолог Уражевский определил смертельную опасность для собак в жаркую погоду

По словам кинолога Владимира Уражевского, в жару нельзя оставлять собаку в закрытой машине даже на несколько минут, поскольку это приведет к тепловому удару у нее. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что машину следует обязательно оставить с кондиционером или открытыми окнами. Кроме того, важно, чтобы внутри находились люди.

По мнению специалиста, нахождение собаки в одиночестве в автомобиле чревато тем, что она может захлопнуть дверь, после чего придется разбивать стекла, чтобы открыть ее.