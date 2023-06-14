По мнению обозревателей из издания InfoBrics, недооценка ВС РФ привела к существенным потерям у ВСУ. Натовские военные не смогли правильно оценить потенциал российских войск в Запорожской области, и это привело к массовой потере бронемашин Bradley. Фото с множеством уничтоженных боевых машин пехоты, а также танками Leopard, заполонили социальные сети. Это говорит о том, что вся техника, поставляемая НАТО, активно теряется украинцами в боях.

При этом Киев даже не в состоянии похвастаться какими-либо успехами. Все это говорит о том, что все надежды, которые питал Запад в отношении украинского конфликта, рухнули. Он не сможет диктовать России какие-либо условия в случае заключения мира.