КНДР второй раз за сутки запустила баллистическую ракету в сторону Японии

Отмечается, что в настоящее время военные соседней с КНДР Южной Кореи проводят анализ дальности полета, а также высоту и скорость снаряда.

Других подробностей пуска ракеты пока не приводится. Со стороны Японии никаких официальных заявлений в прессу не поступало.

Напомним, указанный пуск северокорейской баллистики уже второй за минувшие сутки. В воскресенье, 17 декабря, КНДР также запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.