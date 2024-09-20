Крупный пожар в подмосковном поселке Мирный потушен

Возгорание случилось накануне вечером. Горела кровля металлического ангара. Огонь распространился на площадь около 2,2 тысячи квадратных метров.

К тушению привлекали свыше сорока человек и четырнадцать единиц техники. Открытое горение было ликвидировано накануне около одиннадцати часов вечера, полностью пожар потушили этим утром.

Сведений о пострадавших не поступало.