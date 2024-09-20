Крупный пожар в подмосковном поселке Мирный потушен
Фото: [t.me/mchs_official]
Спасатели полностью потушили крупный пожар в поселке Мирный под Люберцами, сообщила пресс-служба МЧС России.
Возгорание случилось накануне вечером. Горела кровля металлического ангара. Огонь распространился на площадь около 2,2 тысячи квадратных метров.
К тушению привлекали свыше сорока человек и четырнадцать единиц техники. Открытое горение было ликвидировано накануне около одиннадцати часов вечера, полностью пожар потушили этим утром.
Сведений о пострадавших не поступало.