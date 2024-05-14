В Люберцах местная жительница подожгла собственную квартиру, пишет SHOT . Со слов очевидцев, когда женщина выбрасывала из горящего жилища свои вещи, она кричала о демонах в помещении.

Также поджигательница рассказала соседям, что дом якобы неправильно построен, а в квартире нет ничего, кроме «воды, света, газа и ЦРУ».

По данным журналистов, после того, как женщина устроила пожар, она вышла во двор, села на лавку и начала читать книгу. Соседи вызвали пожарных, милицию и медиков.

Ранее сообщалось, что посетители подмосковного ресторана избили официанта из-за того, что не знали, какой суп им выбрать.