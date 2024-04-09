Квартира загорелась рано утром в подмосковном Клину

Пожар произошел в одной из квартир в городском округе Клин, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о пожаре в доме на Бородинском проезде поступили спасателям сегодня рано утром — около шести часов. Спустя полчаса огонь был полностью ликвидирован.

К тушению привлекали десять человек и три единицы техники. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее шесть человек, в том числе четверо детей, погибли при пожаре в жилом доме в Воскресенске.