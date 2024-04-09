Шесть человек, в том числе и четыре малолетних ребенка, погибли в пожаре в Воскресенске

В подмосковном Воскресенске возбуждено уголовное дело по факту гибели в результате пожара шести человек, четверо из которых дети. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.

Сотрудники подмосковной прокуратуры также находятся на месте происшествия и контролируют установление всех обстоятельств пожара. Известно, что сегодня ночью в частном жилом доме, расположенном в поселке Фосфоритный городского округа Воскресенск, произошло возгорание.

Позднее в процессе локализации пожара обнаружены обгоревшие тела женщины и ее мужа, а также их четырех малолетних детей 2015, 2019, 2022, 2023 года рождения.При этом двоим детям удалось спастись, они госпитализированы в медицинские учреждения. К счастью, в настоящий момент их жизни и здоровью ничего не угрожает.

На месте продолжают работу следователи и криминалисты, проводится осмотр. Причины произошедшего и очаг возгорания устанавливаются. Назначены пожаро-техническая и судебно-медицинские экспертизы. Воскресенская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту.