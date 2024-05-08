Квартира загорелась в подмосковной Кашире, пострадал один человек
Фото: [Управление МЧС России по Московской области]
Пожар произошел в квартире на Советском проспекте в подмосковной Кашире, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
ЧП случилось накануне около девяти часов вечера. На ликвидацию последствий возгорания спасателям понадобилось чуть более полутора часов. К тушению привлекали свыше двадцати человек и шесть единиц техники.
В главке уточнили, что в результате пожара пострадал один человек.
Ранее стало известно, что несколько человек пострадали при пожаре в квартире в Сергиевом Посаде.