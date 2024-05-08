Несколько человек пострадали при пожаре в квартире в Сергиевом Посаде
Фото: [Управление МЧС России по Московской области]
Несколько человек пострадали в результате пожара в квартире в Сергиевом Посаде, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
Сведения о возгорании в жилом доме на улице Мира поступили спасателям накануне вечером. Спустя около пятидесяти минут последствия пожара были ликвидированы.
«Есть пострадавшие. <…> Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, одиннадцать человек», — указали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Богородском округе Подмосковья загорелся склад, пострадал один человек.