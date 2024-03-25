Квартира загорелась в подмосковной Рузе, есть пострадавшие

Этой ночью в подмосковной Рузе загорелась квартира, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Данные о пожаре на Силикатной улице поступили спасателям около 01:45. Спустя чуть меньше часа огонь был полностью ликвидирован.

К тушению привлекали одиннадцать спасателей и три единицы техники. По предварительным данным, указали в областном главке, в результате пожара пострадал один человек.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал при пожаре в частном доме в Лотошино.