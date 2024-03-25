Один человек пострадал при пожаре в частном доме в Лотошино

Один человек пострадал при пожаре в жилом доме в городском округе Лотошино. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о возгорании в частном доме в селе Микулино поступили спасателям сегодня после четырех часов утра. К тушению привлекали свыше десяти человек и три единицы техники.

Других подробностей происшествия не приводится. Как отметили в главке, информация уточняется.

Ранее сообщалось, что в деревне под Одинцово полностью сгорел деревянный дом.