Ледяная западня: на Байкале подтвердили гибель семерых человек, один выжил чудом
МЧС: спасатели с помощью камеры увидели тела провалившихся под лед Байкала людей
Спасатели обнаружили тела семи человек, провалившихся под лед на Байкале. Об этом сообщается на странице Главного управления МЧС по Иркутской области. Поисковая операция ведется с помощью подводной камеры в районе мыса Хобой на острове Ольхон, где днем 20 февраля автомобиль УАЗ с туристами из Китая ушел под воду.
По предварительным данным, в машине находились девять человек — водитель и восемь пассажиров. Одному туристу удалось выбраться самостоятельно, остальные, предположительно, погибли . Следователи возбудили уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности.
Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России работают на месте трагедии с использованием двух единиц техники . Глубина в районе мысов Хобой и Саган-Хушун, где произошло ЧП, достигает 500–600 метров, что существенно осложняет поисковую операцию . Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев напомнил, что ледовая переправа на Ольхон до сих пор не открыта, а выезд на лед категорически запрещен.
Генеральное консульство КНР в Иркутске уведомлено о происшествии . Прокуратура Ольхонского района контролирует ход расследования.