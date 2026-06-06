Стало известно, сколько места потребуется для GTA 6

В Сети активно обсуждается информация об объеме будущей игры Grand Theft Auto 6, пишет интернет-портал Taverna.gg. По данным из инсайдерских источников, которые циркулируют в игровых сообществах, новая часть культовой серии потребует около 200 ГБ свободного пространства на накопителе.

Отмечается, что это касается версий для игровых приставок PlayStation 5, Xbox Series X и персональных компьютеров. Официального подтверждения от компании Rockstar Games пока нет, однако многие игроки уже начали готовиться к такому объему.

Почему игра может весить так много? Разработчики обещают невероятно большую карту, плотную городскую среду с множеством детализированных зданий и улиц, продвинутый искусственный интеллект (ИИ) для персонажей, которые живут своей жизнью, текстуры в разрешении 4K и аудиодорожки с минимальным сжатием. Каждый из этих элементов занимает десятки гигабайт.

Для сравнения, предыдущий хит студии Red Dead Redemption 2 занимает около 150 гигабайт. То есть GTA 6 будет еще «тяжелее» примерно на треть.

Интернет-пользователи отмечают, что такие требования создают проблемы для владельцев консолей. Базовая комплектация PlayStation 5 и Xbox Series X имеет твердотельный накопитель на 1 терабайт, однако после установки системных файлов и стандартного набора приложений остается около 800 гигабайт. Игра весом в 200 гигабайт займет пятую часть этого пространства.

Владельцам младшей модели Xbox Series S, у которой всего около 360 гигабайт доступной памяти, придется особенно трудно — 200 гигабайт составят больше половины свободного места.

К счастью, оба производителя предусмотрели возможность расширения хранилища. PlayStation 5 поддерживает установку сторонних твердотельных накопителей формата NVMe M.2 объемом до 8 терабайт. Xbox предлагает фирменные карты расширения, также до 8 терабайт. Но оба решения требуют дополнительных затрат, а качественные накопители стоят недешево. Некоторые геймеры уже сейчас откладывают деньги на апгрейд.

Коммерческий релиз GTA 6 запланирован на четвёртый квартал 2026 года. Традиционно версия для консолей появится раньше, чем для персональных компьютеров. Стартовый объем файлов, скорее всего, не окончательный. Как это было с GTA Online, после выхода дополнений и крупных обновлений игра может «потолстеть» еще на десятки гигабайт.

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