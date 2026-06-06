Ошибка пограничников или жесткий контроль? Российская модель провела часы в тюрьме Мексики

В Мексике заподозрили российскую модель в проституции и задержали, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По информации источника, девушка прилетела в Северную Америку по приглашению местного модельного агентства, однако прямо в аэропорту ее встретили не представители фирмы, а пограничники.

Как отмечает телеграм-канал, причиной подозрений стало наличие у россиянки туристической визы вместо рабочей и растерянное состояние самой девушки, которая не смогла четко объяснить цель визита.

В итоге гражданку России задержали. У нее также отобрали телефон и личные вещи, а потом и вовсе поместили в тюремную камеру вместе с женщинами, которых обвиняли в проституции. Два часа модель не могла связаться с родными. В итоге ей разрешили сделать один звонок — матери.

Отмечается, что женщина сразу начала искать контакты модельного агентства, чтобы подтвердить подлинность приглашения. Следующие четыре часа ее дочь пыталась доказать пограничникам, что не нарушала закон. К счастью, ей поверили и отпустили.

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