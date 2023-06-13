Лукашенко признался, что сам попросил у России ядерное оружие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размещение ядерного оружия в стране было не инициативой России, а его настоятельной просьбой.

Он заверил, что не хотел бы применять ядерное оружие, но в случае агрессии против своей страны не будет колебаться.

«Зачем это нужно? Чтобы ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю», – цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Тактическое ядерное оружие белорусский лидер назвал «оружием сдерживания». По его мнению, вряд ли кому захочется воевать со страной, располагающей такими средствами борьбы.

Белоруссия должна получить тактическое ядерное оружие в июле, когда в стране будут подготовлены специальные хранилища. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркивал, что решение о применении ТЯО будет принимать российская сторона.