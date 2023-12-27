Марочко: группа украинских саперов подорвалась на собственных минах

Саперы ВСУ пострадали от своих же боеприпасов во время установки минных заграждений.

Этот инцидент случился на территории Харьковской области. О нем рассказал подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

«При ведении инженерных работ по установке минных заграждений произошла детонация боеприпаса», - указал он.

По итогам взрыва один украинский сапер погиб на месте, еще двое получили ранения. Взрыв произошел в районе Синьковки, эксперт объясняет его низкой квалификацией специалистов в ВСУ.