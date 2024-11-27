Mash: дрон-камикадзе атаковал приют для животных в Белгородской области — семь собак погибли

В Белгородской области украинский дрон-камикадзе атаковал приют для животных, в результате чего семь собак погибли. Как сообщил Mash, десяток животных теперь нуждаются в новом доме.

Сообщается, что беспилотник атаковал муниципальный приют в городе Строитель, куда эвакуируются собаки из приграничных муниципалитетов, таких как Шебекино, Новая Таволжанка и Грайворон.

На момент атаки в приюте находились 22 собаки, большинство из которых — породистые овчарки, ранее принадлежавшие погибшим владельцам.

Волонтеры и ветеринары из Белгорода и Яковлева всю ночь занимались спасением животных. Жители Белгорода уже забирают собак к себе, а ветеринары продолжают работу с оставшимися питомцами.

Ранее сообщалось, что в России создали систему для защиты от беспилотников с помощью тросов и сетки.