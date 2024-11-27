В России создали систему для защиты от беспилотников с помощью тросов и сетки

Российские ученые представили и успешно протестировали новую защитную систему, использующую специальные тросы и прочные сетки, способные выдерживать нагрузки от бетонного блока массой в несколько тонн во время атак ударных беспилотников самолетного типа, передает РИА Новости.

Основой для создания системы стали тактико-технические характеристики зарубежных ударных дронов с максимальной взлетной массой до 60 килограммов, скорости полета от 110 до 150 километров в час, потолка в 6 тысяч метров, полезной нагрузки 20-29 килограммов и длиной фюзеляжа 2,8 метра, а также размахом крыльев до 4,8 метра.

Результатом исследований стало технологическое решение — тросово-сетчатая структура для защиты критически важной инфраструктуры, направленная на противодействие растущей угрозе от дронов в разных областях.

Эта система представляет собой прочный комплекс, состоящий из сеток, соединенных с опорными стойками с помощью тросов и омегообразных крючьев.

Сообщается, что новая разработка успешно прошла тестирование на полигоне под Москвой, показав «высокую эффективность и надежность».

Ранее сообщалось, что в ночь с 26 на 27 ноября российские системы противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 22 украинских дрона в различных регионах России.