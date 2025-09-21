Мать мертва, ребенок один: жуткая находка в запертой квартире потрясла соцсети

В Китае произошел душераздирающий инцидент, вызвавший волну обсуждений по всей стране: маленький двухлетний ребенок провел несколько дней в квартире с телом своей скончавшейся 28-летней матери. Информацию об этом опубликовало издание South China Morning Post.

Трагический случай произошел в провинции Чжэцзян. Беспокойство проявила подруга молодой женщины, Чжэн Юй, которая не могла связаться с ней на протяжении нескольких дней и решила лично проверить ее состояние. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в запертой квартире тело умершей женщины.

Ее маленький сын, известный как Мяньмянь, оказался жив. Все это время ребенок выживал, употребляя в пищу доступные продукты: желе, закуски, тыкву и травяной настой. Мальчик был обнаружен в грязной одежде, состоящей лишь из футболки, и запачканном подгузнике.

Сочувствующая соседка немедленно взяла мальчика к себе, искупала его, накормила яичной лапшой и дала чистую одежду, после чего его отправили в медицинское учреждение.

Установлено, что у Чжэн была непростая судьба. Она воспитывала ребенка одна, ее родители страдали психическими расстройствами и жили на государственное пособие. У женщины было трое детей от разных отцов, двое старших жили отдельно. Эта история вызвала глубокое сочувствие и оживленную реакцию в китайских социальных сетях.

