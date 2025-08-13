В Мантурово пятилетка застрял на балконе, а в комнате осталась младшая сестра

Маленький мальчик случайно запер себя на балконе пятиэтажки. Дома никого не было, кроме его младшей сестры. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России .

В городе Мантурово Костромской области сотрудники МЧС эвакуировали ребенка, который случайно закрылся на балконе. По информации ведомства, пятилетний мальчик остался один дома с младшей сестрой.

Очевидцы, услышавшие детский плач, сразу вызвали спасателей. Специалисты использовали автолестницу, чтобы добраться до балкона третьего этажа и вскрыть дверь.

По предварительным данным, дети остались без присмотра взрослых. Мальчик не пострадал.

