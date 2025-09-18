Мать отвлеклась, и сын выпил опасное моющее средство в Петербурге

Телеканал 78.ru передает , что в Санкт-Петербурге произошел случай отравления маленького ребенка бытовой химией, пока его мать потеряла бдительность.

Происшествие случилось в Приморском районе 17 августа. Мать ребенка рассказала, что отвлеклась всего на мгновение, в течение которого он, предположительно, смог употребить внутрь некое чистящее средство.

Сообщается, что после инцидента мальчик был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. Следственный комитет по региону заявил о начале предварительной проверки обстоятельств случившегося. В настоящее время ведется выяснение деталей произошедшего.

