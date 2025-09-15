Две школьницы в Уфе отравились таблетками, их госпитализировали

В Уфе родители, войдя в спальню, обнаружили двух дочерей без сознания. Причиной стало отравление медикаментами, о чем сообщил телеграм-канал Mash Batash.

Согласно информации, полученной от российских СМИ, инцидент произошел накануне вечером. Пострадавшие — ученицы школы, возрастом 12 и 14 лет.

Обе девочки были экстренно госпитализированы в крайне тяжелом состоянии и немедленно помещены в отделение интенсивной терапии.

Обстоятельства, которые привели к отравлению несовершеннолетних, остаются невыясненными, так как Mash Batash не предоставил никаких деталей произошедшего.

