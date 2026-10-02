На Сахалине 25-летнего мужчину обвинили в смертельном избиении знакомого
СК: житель Корсакова до смерти избил 40-летнего знакомого
В Корсакове 25-летнего местного жителя заключили под стражу по делу о смерти его 40-летнего знакомого. По версии следствия, мужчины поссорились в квартире на улице Советской, после чего обвиняемый несколько раз ударил знакомого руками и ногами. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Уголовное дело расследуют следователи Следственного комитета по Сахалинской области. Информация об этом опубликована в MAX-канале ведомства.
Как установили следователи, конфликт произошел в ночь на 28 сентября 2026 года. Мужчины находились в квартире одного из домов на улице Советской в Корсакове, где между ними возникла ссора.
По версии следствия, во время конфликта 25-летний мужчина нанес своему знакомому множественные удары. Травмы пришлись на разные части тела потерпевшего.
Полученные повреждения оказались смертельными. 40-летний мужчина умер прямо в квартире, где произошел конфликт.
В отношении 25-летнего жителя Корсакова расследуется уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Обвиняемый уже заключен под стражу.
До этого сообщалось, что в Подмосковье вооруженная группа людей устроила драку со стрельбой.