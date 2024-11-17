МЧС: спасатели вывели из леса в Крыму заблудившихся мать с дочерью

Как проинформировали в ГУ МЧС России по Республике Крым, инцидент со спасением двух местных жительниц, заблудившихся в лесу, произошел в субботу, 16 ноября, в Симферопольском районе.

Отмечается, мама со своей 16-летней дочерью отправились в лес в районе села Партизанское. В какой-то момент обе поняли, что заблудились, и вызвали на помощь экстренные службы. На поиски спасателям потребовалось около двух часов.

«Спасатели специализированного отряда оказали помощь женщине и ее 16-летней дочери, которые потерялись в лесу в районе села Партизанского Симферопольского района», — написали в ведомстве в соцсетях.

В экстренных службах добавили, что все закончилось без осложнений, медицинская помощь потерявшимся женщинам не потребовалась.

Напомним, с начала 2024 года в подмосковных лесах заблудились 626 человек, в том числе 66 детей, сообщения об этом зафиксировали в системе «Единой службы спасения 112».