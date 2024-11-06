Более шестисот человек заблудились в подмосковных лесах в этом году

С начала 2024 года в подмосковных лесах заблудились 626 человек, в том числе 66 детей, сообщения об этом зафиксировали в системе «Единой службы спасения 112». Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«На телефон «112» перезвонил даже таксист, подвозивший девушку, через некоторое время после поездки она сообщила водителю, что заблудилась и не может выйти из леса. К счастью, все заблудившиеся вернулись к своим родным», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Наибольшее количество потерявшихся зафиксировали в Клинском, Дмитровском и Ступинском лесничествах. Чаще всего терялись пожилые люди, подростки и дети, а также те, кто отправился в лес с незаряженным телефоном или без него.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.