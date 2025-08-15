Медведи пробрались к палаточному лагерю у вулкана Горелый на Камчатке

Недалеко от вулкана Горелый на Камчатке появились три бурых медведя. Они пробрались к палаточному лагерю. Косолапых привлек запах пищи.

Как сообщили в Сети природных парков «Вулканы Камчатки», медведи двигались в сторону стоянки туристов, где ранее оставили уху.

Следы хищников также были обнаружены в районе Сухой речки, что доказывает их активность в этом районе.

Представители Сети природных парков «Вулканы Камчатки» призвали туристов строго соблюдать правила безопасности: не оставлять пищу и мусор в доступных местах, использовать средства отпугивания животных и хранить продукты в герметичных контейнерах, чтобы не привлекать диких животных.

Такие случаи не являются единичными, добавили эксперты, отметив, что безопасность — их главный приоритет.

Ранее сообщалось о том, что в Анкоридже закрыли тропы в преддверии встречи Путина и Трампа.