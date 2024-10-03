Минобороны РФ: ПВО за ночь сбила над регионами России 113 БПЛА ВСУ

Над территорией России за ночь уничтожили 113 украинских беспилотников, сообщило в четверг, 3 октября, Министерство обороны РФ в ежедневной сводке, опубликованной в телеграм-канале.

В отражении атак участвовали российские системы противовоздушной обороны (ПВО). В частности, беспилотники были уничтожены над Воронежской, Белгородской, Курской и Брянской областями.

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, один беспилотник ликвидировали над Старым Осколом. В результате падения обломков местная жительница получила незначительные ранения.

Кроме того, сообщил Гладков, из-за инцидента в трех домовладениях в городе повыбивало окна. Здания получили повреждения фасадов. Также повреждения отметили и у автомобиля, припаркованного рядом.

Украинские военные регулярно запускают беспилотники по территории России. Минобороны информирует о работе ПВО в российских регионах. Главы регионов следят за ситуацией ежедневно.

Ранее жительница Курска рассказала подробности атаки украинского дрона по жилому дому в городе.