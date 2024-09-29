Жительница Курска рассказала об обстановке после атаки дрона ВСУ по жилому дому

Женщина из Курска, ставшая свидетелем украинской атаки по жилому дому на Красной площади города, рассказала «Газете.Ru» об обстановке.

По словам собеседницы, ракеты над регионом сбивают часто, но в этот раз это произошло особенно громко. Жильцы не сразу поняли, что атака пришлась на их дом. Экстренные службы подтянулись быстро.

«Сейчас дом обследуют, после чего будет дана оценка характера повреждения. Затем управляющая компания приведет в санитарное состояние территорию двора», — говорится в заявлении.

Снаряд ВСУ прилетел по второму подъезду. Мэр города подчеркивал, что чудом никто не пострадал в результате ЧП. Однако две квартиры оказались повреждены: волной выбило двери и перебило трубы водоснабжения. Ситуацию исправляют специалисты.

Ранее сообщалось, что в Курской области впервые сбили реактивный беспилотник «Паляниця».