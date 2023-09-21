Мощные взрывы прозвучали в Киеве и Киевской области

На территории украинской столицы тут же заметили последствия очередного российского удара. В некоторых районах исчезли свет и вода.

О том, что в Киеве, а также вокруг него, прогремела целая серия мощных взрывов, рассказал канал «Общественный». Подтверждение этому дал градоначальник Виталий Кличко. Он указал в своем микроблоге, что эти взрывы поразили инфраструктурные объекты в Дарницком и Святошинском районах.

«Взрыв в Дарницком районе... В некоторых микрорайонах Святошинского района нет света и воды», - написал он.

Взрывы прошедшей ночью и этим утром гремели во многих украинских регионах. Их слышали в Ивано-Франковске, Хмельницке, Харькове, Ровно, Львове, Виннице. Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.