Для звезды «Санта-Барбары» Марси Уокер открыли сбор средств

Близкие и родственники звезды сериала «Санта Барбара» Марси Уокер вынуждены собирать деньги на ее лечение, сообщает Леди.Mail. Бывший коллега и друг актрисы Эй Мартинес объявил, что совместные трансляции станут платными — все вырученные средства пойдут на помощь Марси.

Причина таких мер заключается в том, что лечение в США обходится в огромные суммы, а у 64-летней актрисы нет возможности оплатить его самостоятельно

О диагнозе Уокер пока ничего не известно. Мартинес не раскрывает подробностей, однако информация о проблемах со здоровьем актрисы появилась в интернете еще в мае. Тогда же поклонники артистки запустили сбор средств на специализированной платформе. Прошло всего несколько дней, а сумма уже начала расти, хотя до необходимой цифры еще далеко.

Уокер снималась в популярном сериале «Санта-Барбара» с 1984 по 1991 годы. Именно роль Иден Кэпвелл принесла ей всемирную известность и в 1989 году — премию «Эмми».

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