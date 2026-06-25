Долина не явилась в суд по иску на 176 млн рублей: заседание перенесли

В четверг, 25 июня, в Лефортовском районном суде Москвы должно было состояться первое заседание по иску народной артистки России Ларисы Долиной. Певица требовала взыскать с фигурантов уголовного дела о мошенничестве 176 млн рублей в качестве возмещения ущерба, передает интернет-издание «Абзац». Однако сама Долина на заседание не пришла.

В суде присутствовал только адвокат исполнительницы. Он отказался отвечать на вопросы журналистов. Защитники ответчиков также не явились.

Как выяснилось, все подсудимые находятся в разных региональных изоляторах, и суд не получил точных данных об их местонахождении для надлежащего извещения. В связи с этим слушание перенесли на 31 июля.

Иск предъявлен к четырем осужденным по делу о мошенничестве с квартирой Долиной: Анжеле Цырульниковой, Дмитрию Леонтьеву, Артуру Каменецкому и Андрею Основе. Ранее Балашихинский городской суд приговорил Цырульникову к семи годам колонии и штрафу в 1 млн рублей, а остальных фигурантов — к срокам от 4 до 7 лет.

Ранее Долина в беседе с журналистами подчеркнула, что злоумышленники должны быть наказаны, однако она не верит в возвращение всей украденной суммы. Певица добавила, что мошенники лишили ее не только квартиры, но и всех сбережений.

Ранее сообщалось, что на участке Ларисы Долиной в Подмосковье ликвидируют незаконный сброс сточных вод.