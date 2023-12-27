Мощный шторм у берегов Австралии привел к гибели как минимум девяти человек

В городе Гимпи наводнение, которое случилось из-за шторма, унесло в канализацию 46-летнюю женщину. Возле Брисбана в море перевернулась яхта, на борту которой находилось 11 человек. Спасти удалось только восьмерым из них. Об этом сообщил австралийский портал 9News.

Помимо этого одна женщина утонула во время наводнения, которое произошло в палаточном лагере у города Бакан. А на юге Австралии, в штате Виктория, мужчину насмерть придавило рухнувшим деревом. Журналисты допустили, что этот скорбный список неполон и пополнится по мере поступления данных.