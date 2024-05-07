Мошенник, переоформивший на себя недвижимость знакомой, предстанет перед судом в Истре
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В Подмосковье предъявили обвинение жителю Башкортостана, который мошенническим путем оформил на себя недвижимость в Истре. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.
По информации ведомства, знакомая злоумышленника владела домами и земельными участками в Истре. При этом женщина постоянно проживала за пределами РФ и не могла следить за недвижимостью.
Мужчина воспользовался этим и в августе 2017 года изготовил фиктивные документы о продаже домов и участков, переоформив на себя право собственности на эти объекты недвижимости.
В результате женщине был причинен имущественный ущерб на шестьдесят три с половиной миллиона рублей.
Уголовное дело в отношении мужчины было направлено в Истринский городской суд.