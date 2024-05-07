Мошенник, переоформивший на себя недвижимость знакомой, предстанет перед судом в Истре

В Подмосковье предъявили обвинение жителю Башкортостана, который мошенническим путем оформил на себя недвижимость в Истре. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

По информации ведомства, знакомая злоумышленника владела домами и земельными участками в Истре. При этом женщина постоянно проживала за пределами РФ и не могла следить за недвижимостью.

Мужчина воспользовался этим и в августе 2017 года изготовил фиктивные документы о продаже домов и участков, переоформив на себя право собственности на эти объекты недвижимости.

В результате женщине был причинен имущественный ущерб на шестьдесят три с половиной миллиона рублей.

Уголовное дело в отношении мужчины было направлено в Истринский городской суд.