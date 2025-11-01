Мошенники используют ИИ: Центробанк дал инструкции по распознаванию дипфейков

Центробанк предупредил россиян о рисках, связанных с дипфейками, созданными с помощью ИИ. В сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале, регулятор перечислил ключевые признаки, позволяющие выявить фальшивку.

Среди «красных флагов» — монотонная, роботизированная речь без эмоциональных оттенков, нарушения синхронизации между голосом и движением губ, неестественная мимика (например, редкое моргание или странные движения бровей и губ). Также насторожить должны дефекты звука и видео, посторонние шумы.

В ЦБ отмечают: качество дипфейков постоянно растет, и распознать их становится все сложнее — особенно пожилым людям, не знакомым с технологией.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, Центробанк советует: если от знакомого пришло голосовое сообщение или видео с просьбой перевести деньги, обязательно перезвоните ему для проверки. Если это невозможно — задайте вопрос, ответ на который знает только он.

