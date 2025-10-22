Мошенники маскируются под приложения родительского контроля

В России набирает обороты изощренная схема кибермошенничества: злоумышленники эксплуатируют родительскую тревогу за безопасность детей в интернете, предлагая поддельные приложения родительского контроля. Об этом РИА Новости рассказал Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике и координатор проекта «Цифровая Россия».

Суть обмана в том, что пользователям — чаще всего родителям — предлагают установить «улучшенный» или «премиум» вариант приложения для мониторинга детской активности в сети. Мошенники распространяют свои программы через неофициальные источники: присылают ссылки на скачивание, маскируя их под официальные сайты, или убеждают загрузить файл из сторонних магазинов приложений.

После установки вредоносного софта злоумышленники получают полный доступ к смартфону жертвы: могут считывать личные сообщения, просматривать контакты, отслеживать геолокацию и даже получать доступ к банковским приложениям. Нередко мошенники дополняют атаку фишинговыми сообщениями — например, требуют оплатить «активацию» функции или внести плату за «расширенный пакет мониторинга».

Особую опасность представляют запросы на ввод конфиденциальных данных: номеров банковских карт, паспортных сведений или кодов из СМС. Настоящие сервисы родительского контроля никогда не требуют таких данных на этапе установки и не настаивают на мгновенной оплате через сторонние ссылки. Любые попытки создать ощущение срочности или давления со стороны «службы поддержки» — явный признак мошенничества.

Чтобы не стать жертвой, эксперты рекомендуют:

скачивать приложения исключительно из официальных магазинов или с проверенных сайтов разработчиков;

внимательно изучать рейтинг и отзывы о приложении перед установкой;

проверять, какие разрешения запрашивает программа, и отказывать в доступе к избыточным функциям;

игнорировать сообщения с предложениями установить «уникальные» версии приложений по внешним ссылкам.

