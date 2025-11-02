Центробанк обнародовал данные о распространенности механизма самозапретов на кредитование среди россиян. Согласно информации регулятора, такую меру финансовой самозащиты уже применили 11,7 млн граждан, пишет « Российская газета ».

Анализ по регионам показал явное лидерство столичного региона: Москва вместе с Московской областью обеспечили 20,3 % от общего числа самозапретов. За ними следуют:

Санкт‑Петербург (5,8 %);

Краснодарский край (3,6 %);

Ростовская область (3,3 %);

Республика Башкортостан (3,2 %).

На долю всех остальных субъектов РФ пришлось более 63 % подобных ограничений.

Исследование возрастной структуры заявителей выявило, что активнее всего механизмом пользуются люди среднего возраста. Почти половина всех самозапретов (42,2 %) оформлена россиянами 40–59 лет. На втором месте — граждане старше 60 лет (28,1 %), на третьем — люди 21–39 лет (27,5 %). Молодежь до 20 лет прибегает к этой мере значительно реже: на них приходится лишь 2,2 % случаев.

