Мост укрепили, русло расширили: что еще сделали для защиты СНТ перед паводком

В Волоколамском округе начали готовиться к весеннему половодью. Особое внимание уделяют территориям, которые подтапливало в прошлые годы.

Глава округа Наталья Козлова вместе с заместителем Алексеем Винтовым осмотрели СНТ «Висла» — место, где раньше фиксировали подтопления. Перед этим на мосту, ведущем к товариществу, провели масштабную работу: установили дополнительные водопропускные трубы, заменили две трубы на конструкции диаметром 1 метр и расширили русло реки. Во время выезда проверили состояние водосливов и убедились, что талым водам не мешают преграды — например, валежник или кустарники.

По словам Козловой, коммунальная техника и запас строительных материалов уже подготовлены. Это позволит быстро устранить последствия подтоплений, если они возникнут.

Сотрудники отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям ведут регулярный осмотр уязвимых участков. Специалисты проверяют дренажные каналы и патрулируют территории, где риск подтопления выше всего, чтобы оперативно реагировать на возможные проблемы.