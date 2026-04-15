Виагра и ботокс не для того: 6 лекарств, которые сменили свое назначение

Многие известные лекарства изначально создавались совсем для других целей, но в итоге нашли применение в совершенно неожиданных областях, пишет New York Post со ссылкой на исследование World Journal of Clinical Oncology. Некоторые из них стали настоящим прорывом в медицине и сегодня используются миллионами пациентов по всему миру.

Например, силденафил (действующее вещество виагры) разрабатывался для лечения стенокардии, но стал препаратом от эректильной дисфункции. Миноксидил сначала применяли от гипертонии, однако позже заметили его влияние на рост волос, и он стал средством от облысения.

Ботулотоксин (ботокс) изначально использовали при неврологических нарушениях, а затем он стал популярным в косметологии и даже лечении мигрени. Зидовудин разрабатывался как противоопухолевый препарат, но стал первым средством против ВИЧ.

Талидомид, несмотря на трагичную историю, сегодня применяется при лечении проказы и множественной миеломы. Метформин, который сейчас широко используется при диабете, когда-то рассматривался как средство против малярии.

«Некоторые из самых важных открытий в медицине произошли случайно», — в завершение статьи отмечают исследователи.