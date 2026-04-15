Опасайтесь этих советов: врач Мясников назвал профессию, которая разрушает психику и сеет панику

Известный телеведущий и врач Александр Мясников подверг жесткой критике деятельность специалистов по питанию без медицинского образования. По его мнению, рекомендации дилетантов могут спровоцировать развитие серьезных психических расстройств у пациентов, пишет Лента.ру.

Проблема отсутствия медицинского профиля

Врач общей практики Александр Мясников в своем официальном канале выразил резкое недовольство текущим состоянием сферы нутрициологии. Он подчеркнул существенную разницу между дипломированными врачами-нутрициологами и людьми, пришедшими в эту профессию из других областей, например, дизайна или блогинга. Мясников убежден, что деятельность последних не приносит пользы, а лишь распространяет вредные заблуждения.

Рост психологического дискомфорта

Основной вред от непрофессиональных советов, по словам эксперта, заключается в нагнетании тревожности среди людей с нестабильной психикой. Доктор отметил, что некомпетентные специалисты часто способствуют развитию орторексии — навязчивого стремления к чрезмерно правильному питанию. В таких случаях рацион человека превращается в жесткую систему ограничений, где любой выход за рамки правил вызывает паническое состояние.

Граница между осознанностью и болезнью

Александр Мясников пояснил, как отличить здоровый интерес к еде от патологического расстройства. Пока человек сохраняет гибкость в выборе продуктов, не страдает от чувства вины из-за «неидеального» обеда и не выстраивает свою самооценку исключительно на основе рациона, его поведение считается нормой. Однако, когда контроль над питанием начинает разрушать социальные связи и провоцировать голодание, ситуация требует врачебного вмешательства.

Риски необоснованных запретов

Специалист акцентировал внимание на том, что агрессивное насаждение «здоровых» привычек людьми без базы медицинских знаний формирует у населения ложные моральные оценки еды. Вместо сбалансированного подхода к здоровью такие наставники создают атмосферу постоянного страха перед продуктами, что негативно сказывается на общем качестве жизни граждан.