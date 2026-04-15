На базе МЦК-Техникума им. С. П. Королева стартовал областной чемпионат «Абилимпикс-2026»

14 апреля в МЦК‐Техникуме им. С. П. Королева в городе Королеве торжественно открыли XII Московский областной чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс». Состязание для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья проходит в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей», о чем сообщила пресс‐служба Министерства образования Московской области.

Девиз нынешнего чемпионата — «Каждая победа начинается с мечты!». Эти слова задают вдохновляющий тон всему событию и напоминают: профессиональное развитие доступно каждому, вне зависимости от особенностей здоровья.

Площадки техникума объединили участников разных возрастов — от школьников до опытных специалистов. Юные конкурсанты получают шанс сделать первый шаг в выбранной профессии, на практике понять специфику работы и оценить, насколько им близка та или иная специальность. Студенты, в свою очередь, могут подтвердить уровень своей квалификации, продемонстрировать приобретенные навыки и укрепить веру в собственные силы. Для профессионалов участие в чемпионате — это возможность отточить мастерство, обменяться опытом с коллегами и привлечь внимание ведущих работодателей региона.

Конкурсные испытания охватывают востребованные профессиональные направления, среди которых слесарное дело, гончарное мастерство и облицовка плиткой. Оценивает выступления экспертное жюри, куда вошли педагоги техникума и представители профильных предприятий.

Лучшие участники регионального этапа завоюют почетное право представлять Московскую область на Национальном чемпионате «Абилимпикс» в Москве.

