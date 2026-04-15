Полузащитник «Спартака» рассказал, что нового привнес в команду Карседо

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в разговоре с «Матч ТВ» раскрыл , что новый тренер Хуан Карлос Карседо изменил в команде.

Испанский специалист пришел в «Спартак» в начале января. Весной красно-белые одержали четыре победы в шести матчах РПЛ, один раз сыграли вничью и один раз проиграли. Также «Спартак» прошел «Зенит» в Кубке России и вышел в финал Пути регионов турнира.

Умяров рассказал, что неплохой отрезок у «Спартака» получился благодаря тому, что тренер вселяет в игроков уверенность на каждой тренировке.

«То, о чем тренер говорит постоянно. Хочется выработать тот менталитет победителя, которого у нас в какой‑то момент не хватало. Это главное, что он пытается нам донести. Пытаемся в раздевалке обсуждать это. Это главное», — сказал полузащитник «Спартака».

Красно-белые набрали 42 очка после 24 туров и занимают шестое место в турнирной таблице. При этом находящийся на третьей позиции «Локомотив» опережает «Спартак» всего на три очка. В 25-м туре РПЛ команда Карседо 19 апреля сыграет дома с «Ахматом».

