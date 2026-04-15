Не слышно телевизора при открытом окне: десятки жалоб на ночной гул поступают от жителей разных районов Нижнего Тагила

Жители Нижнего Тагила из разных районов жалуются на одну и ту же проблему: по вечерам и в ночное время они слышат устойчивый гул. По словам очевидцев, звук напоминает пролетающие реактивные самолеты. Причем, как отмечают тагильчане, ранее подобного шума они не замечали, сообщил tagilcity.ru.

Одна из жительниц, проживающая в районе цирка, поделилась своей тревогой. По словам Татьяны, гул стоит каждый вечер и не прекращается на протяжении всей ночи. Женщина призналась, что ей страшно из-за интенсивности и продолжительности неизвестного звука. Она охарактеризовала происходящее так: часто, сильно и страшно. Горожанка уточнила, что шум длится с 23:00 и не стихает до утра.

«Постоянно что-то стало гудеть, как будто самолет взлетает», — рассказывает другая читательница TagilCity.ru Анастасия.

Местные жители отмечают, что шум бывает настолько сильным, что заглушает даже привычные бытовые звуки. Один из горожан поделился, что иногда при открытом окне не слышно даже работающий телевизор. Гул также перебивает музыку даже в наушниках.

Горожане предполагают, что источник гула может быть связан с работой ЕВРАЗ НТМК — Нижнетагильского металлургического комбината. Однако официального подтверждения этой версии на данный момент нет. Жители ожидают реакции от компетентных органов и надеются на разъяснение ситуации.

«Редакция TagilCity.ru направила официальный запрос в Роспотребнадзор с просьбой проверить уровень шума в жилых районах и сообщить, фиксировались ли превышения допустимых норм. Отдельный запрос также направлен в пресс-службу ЕВРАЗ НТМК», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что спасатель Бокалов оценил тренд россиян на бронированную пленку для защиты от БПЛА.