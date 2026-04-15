На международном форуме «Экология» рассказали, как Подмосковье переводит экологию в цифру

В столице близится к завершению XVII Международный форум «Экология» — ключевая площадка для обсуждения актуальных вопросов рационального природопользования и устойчивого развития. По итогам мероприятия будет подготовлена резолюция с комплексом инициатив, готовых к практической реализации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.

Во второй день форума особое внимание уделили успехам Подмосковья в сфере цифровизации экологических процессов. С докладом выступил Денис Савченков, заместитель министра экологии и природопользования Московской области.

Спикер подчеркнул, что цифровая трансформация стала приоритетным направлением работы ведомства. Прежде всего это коснулось госуслуг: уже 22 из 26 услуг (84%) переведены в электронный формат. Такой подход дает ощутимый эффект — ежегодно система обрабатывает свыше 100 тыс. запросов онлайн, что существенно сокращает временные затраты как для граждан, так и для специалистов.

Среди ярких примеров внедренных технологических решений:

Уникальный сервис для конкурсных управляющих на госуслугах. Впервые в России разработан инструмент, позволяющий получить данные о технике должника всего за 5 кликов. Это заметно упрощает рабочие процессы и повышает их эффективность.

Система паводковой сигнализации. Мониторинг обеспечивает круглосуточное отслеживание уровня воды. Благодаря этому специалисты оперативно получают актуальные данные и могут заранее прогнозировать развитие ситуации, своевременно принимая меры.

Голосовой помощник для обработки обращений. Инновационное решение автоматизирует прием запросов от жителей региона. По оценкам экспертов, это экономит более 8030 часов рабочего времени ежегодно — высвобожденные ресурсы можно направить на решение других важных задач.

Денис Савченков акцентировал внимание на том, что цифровизация — это не дань моде, а действенный инструмент, который уже сегодня делает работу ведомства прозрачнее, оперативнее и удобнее для всех участников процесса.

