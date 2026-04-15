На международном форуме «Экология» рассказали, как Подмосковье переводит экологию в цифру
Подмосковье на пути цифровой трансформации экологии: итоги форума «Экология»
Фото: [Министерство экологии и природопользования МО]
В столице близится к завершению XVII Международный форум «Экология» — ключевая площадка для обсуждения актуальных вопросов рационального природопользования и устойчивого развития. По итогам мероприятия будет подготовлена резолюция с комплексом инициатив, готовых к практической реализации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
Во второй день форума особое внимание уделили успехам Подмосковья в сфере цифровизации экологических процессов. С докладом выступил Денис Савченков, заместитель министра экологии и природопользования Московской области.
Спикер подчеркнул, что цифровая трансформация стала приоритетным направлением работы ведомства. Прежде всего это коснулось госуслуг: уже 22 из 26 услуг (84%) переведены в электронный формат. Такой подход дает ощутимый эффект — ежегодно система обрабатывает свыше 100 тыс. запросов онлайн, что существенно сокращает временные затраты как для граждан, так и для специалистов.
Среди ярких примеров внедренных технологических решений:
- Уникальный сервис для конкурсных управляющих на госуслугах. Впервые в России разработан инструмент, позволяющий получить данные о технике должника всего за 5 кликов. Это заметно упрощает рабочие процессы и повышает их эффективность.
- Система паводковой сигнализации. Мониторинг обеспечивает круглосуточное отслеживание уровня воды. Благодаря этому специалисты оперативно получают актуальные данные и могут заранее прогнозировать развитие ситуации, своевременно принимая меры.
- Голосовой помощник для обработки обращений. Инновационное решение автоматизирует прием запросов от жителей региона. По оценкам экспертов, это экономит более 8030 часов рабочего времени ежегодно — высвобожденные ресурсы можно направить на решение других важных задач.
Денис Савченков акцентировал внимание на том, что цифровизация — это не дань моде, а действенный инструмент, который уже сегодня делает работу ведомства прозрачнее, оперативнее и удобнее для всех участников процесса.
Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев осмотрел ход строительства новых очистных сооружений в Кашире.