На подмосковном комплексе по переработке отходов нашли бронзовую черепаху-пепельницу с острова Бали

На комплексе по переработке отходов в округе Солнечногорск во время сортировки мусора обнаружили редкий предмет интерьера — бронзовую пепельницу в форме черепахи. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Уникальная вещь создана мастерами острова Бали (Индонезия) с применением техники художественного литья. Габариты изделия компактные: длина — 11 см, ширина — 6,5 см, высота — 3,5 см.

Мастерство исполнения поражает вниманием к деталям: фактурный панцирь с проработанной структурой, реалистичная текстура кожи на лапах и голове рептилии, съемная крышка в виде спинного щита — она открывает доступ к углублению для пепла.

Историческая ценность предмета связана с его эпохой. Подобные пепельницы пользовались популярностью в конце XIX — первой половине XX века, особенно в периоды расцвета стилей модерна и ар‐деко. В то время такие аксессуары выполняли двойную функцию: служили практичным предметом для курильщиков, выступали элементом престижа — украшали кабинеты, гостиные и специальные курительные комнаты, подчеркивая изысканный вкус владельца.

Сейчас редкая находка пополнила коллекцию музея «Культурный слой». Экспозиция уже насчитывает свыше 2 тыс. предметов, обнаруженных на сортировочных линиях подмосковных комплексов по переработке отходов. Ознакомиться с экспонатами можно лично в музее либо онлайн.

